Глава государства выразил соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви в связи с многочисленными жертвами в результате теракта на северо-западе страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось ранее, 35 человек погибли во время теракта в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Ранены более 80 человек. По сообщениям местных СМИ, взрыв произошел в здании, где проводился конгресс одного из партнеров коалиционного правительства страны Исламского общества улемов (JUI-F).