Глава государства выразил соболезнования Президенту Непала в связи с крушением самолета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК направил телеграмму соболезнования Президенту Непала Бидхье Деви Бхандари. Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета под городом Покхара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В телеграмме Президент Казахстана выразил искренние соболезнования Президенту Непала, а также родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что вчера в Непале разбился самолет Yeti Airlines, на борту которого находились 72 человека, обнаружены тела нескольких человек. По меньшей мере 40 человек погибли.



