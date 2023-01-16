Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства выразил соболезнования Президенту Непала в связи с крушением самолета

    16 Января 2023, 18:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК направил телеграмму соболезнования Президенту Непала Бидхье Деви Бхандари. Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета под городом Покхара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В телеграмме Президент Казахстана выразил искренние соболезнования Президенту Непала, а также родным и близким погибших.

    Ранее сообщалось, что вчера в Непале разбился самолет Yeti Airlines, на борту которого находились 72 человека, обнаружены тела нескольких человек. По меньшей мере 40 человек погибли.
    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК провел встречу с гендиректором Abu Dhabi Ports Group
    К 2035 году в Казахстане будет введено 6,5 ГВт возобновляемых энергетических ресурсов – Президент
    Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии открытия саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби»
    Президент РК принял участие в церемонии открытия саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби»
    Популярное
    1 Крупный завод в СКО выставили на торги
    2 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
    3 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
    4 На сколько обновился состав Сената
    5 Асель Мукажанова назначена исполняющей обязанности председателя правления Astana International Exchange
    Новости партнеров