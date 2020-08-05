Глава государства выразил соболезнования Президенту Ливана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Ливана в связи с произошедшим в порту Бейрута взрывом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«Сегодня в телефонном разговоре с Президентом Ливана Мишелем Ауном выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время разрушительного взрыва в порту Бейрута», - написал Президент.

«Высказал просьбу принять меры по обеспечению безопасности граждан РК (около 200 человек), включая казахских дипломатов и военных, несущих службу в рамках миротворческих сил ООН», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Ливана выразил благодарность за соболезнования и обещал принять меры по обеспечению безопасности наших граждан, подчеркнул Президент РК.

Напомним, 4 августа в Бейруте (Ливан) прогремел мощный взрыв. Главы и премьер-министры ряда государств мира, международных организаций выразили свои соболезнования ливанскому народу в связи со взрывом и выразили готовность предоставить немедленную помощь.

Число погибших в результате мощного взрыва, потрясшего Бейрут, достигло 100.

Сообщается, среди пострадавших есть и дипломаты: незначительные ранения получили консул Республики Казахстан (консульство находится не далеко от эпицентра взрыва), а также сотрудница дипкорпуса Российской Федерации.

Казахстанские миротворцы в Ливане не пострадали в результате взрыва в порту Бейрута.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал Министерству иностранных дел РК поручение обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане.