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    Глава государства выразил соболезнования Президенту Ливана

    5 Августа 2020, 17:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Ливана в связи с произошедшим в порту Бейрута взрывом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

    «Сегодня в телефонном разговоре с Президентом Ливана Мишелем Ауном выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время разрушительного взрыва в порту Бейрута», - написал Президент.

    «Высказал просьбу принять меры по обеспечению безопасности граждан РК (около 200 человек), включая казахских дипломатов и военных, несущих службу в рамках миротворческих сил ООН», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Ливана выразил благодарность за соболезнования и обещал принять меры по обеспечению безопасности наших граждан, подчеркнул Президент РК.

    Напомним, 4 августа в Бейруте (Ливан) прогремел мощный взрыв. Главы и премьер-министры ряда государств мира, международных организаций выразили свои соболезнования ливанскому народу в связи со взрывом и выразили готовность предоставить немедленную помощь.

    Число погибших в результате мощного взрыва, потрясшего Бейрут, достигло 100.

    Сообщается, среди пострадавших есть и дипломаты: незначительные ранения получили консул Республики Казахстан (консульство находится не далеко от эпицентра взрыва), а также сотрудница дипкорпуса Российской Федерации.

    Казахстанские миротворцы в Ливане не пострадали в результате взрыва в порту Бейрута.

    Президент Касым-Жомарт Токаев дал Министерству иностранных дел РК поручение обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане.

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    Президент Казахстана Происшествия Ближний Восток
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