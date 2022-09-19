Глава государства выразил соболезнования Президенту Кыргызстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично выразил соболезнование Садыру Жапарову и народу Кыргызстана в связи с трагическими событиями на кыргызско-таджикской границе, повлекшими многочисленные жертвы среди военнослужащих и мирного населения.

«Сохранение крепких дружественных и добрососедских отношений является нашей общей сокровенной задачей и отвечает коренным интересам всех братских народов Центральной Азии по построению мирного, устойчивого и безопасного региона. Казахстан твердо выступает за решение любых спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами», - говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал кыргызскому народу крепости духа, мира и благополучия.







