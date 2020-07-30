Глава государства выразил соболезнования Президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Сооронбаю Жээнбекову в связи с объявленным в Кыргызстане днем национального траура в память о жертвах пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«От имени народа Казахстана и от себя лично хотел бы выразить искренние слова поддержки в день национального траура в память о гражданах братского Кыргызстана, ставших жертвами пандемии коронавирусной инфекции. В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты, глубоко соболезную родным и близким безвременно ушедших, а всем, кто сегодня борется с этой коварной болезнью, желаю скорейшего выздоровления», – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что принимаемые решительные меры, единство и сплоченность кыргызстанцев позволят стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране в самое ближайшее время, а также заверил, что Казахстан как и прежде готов оказывать посильную помощь братскому народу Кыргызстана и прилагать усилия по совместному противодействию коронавирусной инфекции.