Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо

    15 Января 2021, 19:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения на острове Сулавеси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования и сочувствие всем семьям погибших. В это скорбное время мы солидарны с нашими индонезийскими друзьями и разделяем боль их утраты. Я также желаю всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия скорейшего выздоровления и возвращения в свои дома», – говорится в телеграмме.

    Ранее сообщалось, что в результате мощного землетрясения свыше трех десятков человек погибли на индонезийском острове Сулавеси.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Индонезия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге