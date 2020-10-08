Глава государства выразил благодарность казахстанским миротворцам

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Миротворческая деятельность Вооруженных сил, созданных Первым Президентом — Елбасы, на деле демонстрирует приверженность нашей страны принципам мира, международной безопасности и стабильности. Об этом заявил Президент Казахстана — Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев, принявший участие в первых в истории Вооруженных сил Казахстана комплексных миротворческих учениях. Глава государства наблюдал за активной фазой учений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства добавил, что с 2007 года 35 казахстанских военнослужащих, в том числе четыре женщины, в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей приняли участие в миссиях ООН в Непале, Кот-д’Ивуаре, Западной Сахаре и Ливане. Значительным шагом в укреплении миротворческого потенциала нашей страны стало направление в 2018 году в Ливан первой казахстанской роты, действующей на основании мандата ООН.

— В настоящее время задачи по патрулированию и службе на блокпостах в зоне своей ответственности выполняет уже четвертый состав роты казахстанских миротворцев. Для расширения спектра задач в Системе готовности миротворческого потенциала ООН Казахстаном заявлены специальные подразделения саперов, военных медиков, разведки и военной полиции. Они наиболее востребованы в текущих миротворческих операциях, — дополнил Президент.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что учебный центр миротворческой подготовки на высоком уровне осуществляет подготовку таких специалистов.

Отметив продемонстрированный в ходе учений профессионализм военнослужащих, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность казахстанским миротворцам за безупречную службу. Глава государства указал на растущую роль армии, которая выполняет большие задачи и в мирное время.