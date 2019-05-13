Глава государства встретился со студентами Уральского колледжа информационных технологий
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с преподавателями и студентами Уральского колледжа информационных технологий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства ознакомился с деятельностью учебного заведения, специализирующего на реализации проектов в сфере цифровизации.
В этом колледже впервые в стране применена методика проектирования зданий на основе 3D-моделирования. Для освоения этой технологии специалисты прошли трехмесячное обучение в Финляндии.
Президенту представили программу обучения по STEM-образованию. Данная концепция базируется на интегрированной учебной методике, которая активизирует познавательную деятельность, учит применять знания и умения на практике.
- Самое важное сегодня - это качественное образование и обучение людей востребованным профессиям. Отрадно, что ваш регион одним из первых в стране начал работу по модернизации колледжей с учетом обновленного содержания образования, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Главе государства также презентовали реализуемые в рамках программы цифровизации проекты «Открытый акимат», «SmartUralsk», «IkomekUralsk».
В завершение встречи Президент заверил студентов в том, что государство и впредь будет поддерживать систему образования.
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