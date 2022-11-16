Глава государства встретился со студентами и молодыми учеными в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Открывая встречу со студентами и молодыми учеными в Алматы, Касым-Жомарт Токаев сказал, что с большим интересом выслушал все выступления, добавив, что все предложенные уникальные научные разработки и технологические стартапы имеют большое значение для страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент отметил, что Алматы является одним из передовых центров науки и образования.

«Известный ученый-геолог Каныш Сатпаев основал в этом городе Академию наук. Многие наши ученые, трудившиеся в стенах Академии, внесли огромный вклад в развитие казахской науки. Достижения старшего поколения должны найти свое достойное продолжение», – сказал Президент.

Глава государства отметил, что сейчас самые богатые и капитализированные компании мира производят и предоставляют услуги на основе финтеха, искусственного интеллекта, IT и других передовых технологий. Кроме того, многие страны приступили к созданию собственных «кремниевых долин».

«Они приглашают лучших инженеров мира. Причина одна - наука превратилась в гигантскую индустрию. Эта отрасль формируется как сектор, который выводит всю экономику на новый уровень. Мы не должны оставаться в стороне от этой мировой тенденции. Наша страна на протяжении многих лет полагалась в основном на нефть, но сейчас наступили другие времена. Мы вступили в эпоху, когда человеческий капитал важнее природных богатств», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, в Казахстане остро ощущается нехватка высококлассных технических кадров.

«Сегодня многое изменилось. Сильные специалисты-технари буквально нарасхват. Быть инженером стало снова престижно и экономически выгодно. В последние годы наблюдается большой интерес молодых людей к техническим профессиям. В стране из 610 тысяч студентов 112 тысяч сейчас обучаются по техническим специальностям. В Казахстане быстро развиваются новые отрасли экономики. К примеру, только в отечественном IT-секторе в ближайшие годы появится 150 тысяч новых рабочих мест», – подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что наша земля богата различными ресурсами, в недрах Казахстана есть вся таблица Менделеева.

«Отныне все природные богатства Казахстана принадлежат всем его гражданам. Мы закрепили это важное положение на уровне Конституции. Однако, самое главное богатство нашей страны – это люди. Поэтому главная задача государства заключается в создании всех необходимых условий для их самореализации», – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на развитии качественного и доступного образования. Он сказал, что в последние годы наша страна добилась значительного прогресса в этом направлении.

«Был закрыт ряд вузов и колледжей, в которых обучение не соответствовало требуемому уровню. Эта работа должна продолжиться. Здесь не будет никаких послаблений, потому что нашей стране нужны не конторы по раздаче дипломов, а конкурентоспособные учебные заведения. В нашем обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома», – сказал Президент.

Глава государства отметил приоритетность повышения качества образования и внедрения передового международного опыта в отечественных вузах.

«По моему поручению усиливается академическая кооперация с ведущими зарубежными университетами. В разных городах страны на базе казахстанских вузов уже открыты филиалы нескольких крупных российских образовательных учреждений. А в Kozybayev University в Петропавловске 175 студентов начали обучаться по программе Университета Аризоны. В ближайшее время в Казахстане будут созданы филиалы вузов Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, Южной Кореи и США. Интеграция в мировое образовательное пространство усилит конкурентоспособность наших вузов, повысит привлекательность казахстанского высшего образования», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана также подчеркнул, что наряду со студентом, главной фигурой нашей системы образования должен стать педагог. Он сказал, что повышение престижа этой благородной профессии имеет особое значение.

«Правительству следует проработать механизмы повышения зарплат преподавателей, а также ученых вузов, научно-исследовательских институтов с 1 июля 2023 года. Мы строим общество равных возможностей для всех граждан. Поэтому государством принимаются конкретные шаги для расширения доступа к качественному высшему образованию», – отметил Президент.

Глава государства в своей речи обратил внимание на важность выделения образовательных грантов вузам страны с акцентом на инженерно-техническую сферу.

Касым-Жомарт Токаев призвал уделять должное внимание условиям обучения и проживания студентов.

«Сегодня в Алматы остро стоит вопрос обеспечения 37 тысяч студентов общежитиями. Мы не сможем решить эту проблему, если темпы строительства будут такими же низкими, как сейчас. С каждым годом увеличивается численность населения, количество студентов. Правительству необходимо до 1 апреля следующего года разработать новые подходы к ликвидации нехватки общежитий. В первую очередь необходимо привести в порядок ситуацию в Алматы», – поручил Президент.

Лидер страны подчеркнул, что наиболее эффективным подходом является внедрение открытой модели науки. Он полагает, что это даст возможность университетам тесно сотрудничать с частным сектором.

«По моему поручению Правительство разрабатывает способы вовлечения бизнеса в это дело путем предоставления налоговых льгот. Очень важно мотивировать бизнес вкладывать средства в исследовательские проекты. Необходимо стимулировать частные компании занимающихся недропользованием, вкладывать свои средства в проекты научных исследований. Для этого также необходимо совершенствовать законы и вносить соответствующие изменения», – считает Глава государства.

Еще одним способом реализации такой стратегии, по мнению Президента, являются эндаумент-фонды.

«Я дал поручение создать при Сатпаевском университете научно-исследовательский хаб новых технологий. Его инфраструктурой могут пользоваться все технические учебные заведения. Правительству необходимо рассмотреть возможность финансирования научно-исследовательских хабов. Эту проблему можно решить, включив хабы в категорию инвестиционных проектов государства», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение встречи Глава государства сказал, что хорошее образование является важнейшим институтом социализации человека, прививает правильные ценности и нормы поведения.

«Уверен, наши студенты и молодые ученые являются главными сторонниками реформ и верят в реальность перемен. Мы проводим все преобразования ради будущего нашей страны – сегодняшней и завтрашней молодежи. Только вместе мы сможем задать новые ориентиры государственного и общественного развития», – подчеркнул Президент.





Фото: akorda.kz



