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    Глава государства встретился с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили

    25 Сентября 2019, 00:25

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Серия двусторонних встреч Касым-Жомарта Токаева на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продолжилась переговорами с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, особо отметив необходимость расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического взаимодействия.

    «Казахстан придает большое значение развитию дружественных отношений с Вашей страной, углублению политического диалога и расширению экономического сотрудничества», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул важность совместной работы в транспортно-логистической сфере, в частности, осуществлении грузовых перевозок между двумя странами с использованием казахстанских портов Актау и Курык.

    В свою очередь Саломе Зурабишвили поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за активное участие казахстанского капитала в инвестиционных и транспортно-логистических проектах в Грузии.

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    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Грузия 74-я Генассамблея ООН
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