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    Глава государства встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо

    5 Февраля 2021, 18:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи в онлайн-формате Касым-Жомарт Токаев поздравил Одиль Рено-Бассо с избранием на должность президента Европейского банка реконструкции и развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент назвал ЕБРР важным стратегическим партнером Казахстана, отметив, что за все годы сотрудничества этот институт инвестировал в экономику нашей страны свыше 9 миллиардов долларов. Банк сыграл важную роль в поддержке рыночных реформ и предпринимательской инициативы в странах Европы и Азии.


    Глава государства выразил уверенность, что участие ЕБРР внесет значительный вклад в развитие приоритетных секторов экономики Казахстана. В частности, были обсуждены возможности финансирования крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительства автомобильных дорог, использования возобновляемых источников энергии и гидроэнергетики в Казахстане.


    В свою очередь Одиль Рено-Бассо поделилась прогнозами и видением ЕБРР относительно влияния пандемии COVID‑19 на глобальные рынки и экономику Казахстана. Банк, по ее словам, готов продолжить тесное сотрудничество с Правительством Казахстана и участвовать в реализации энергетических, инфраструктурных и инвестиционных проектов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Банки Акорда Экономика
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