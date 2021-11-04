Глава государства встретился с представителями Президентского молодежного кадрового резерва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область встретился с представителями региона в Президентском молодежном кадровом резерве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы аким Иртышского района Аян Бейсекин, первый заместитель областного филиала партии «Nur Otan» Илья Теренченко, член совета директоров АО «Экибастузская ГРЭС-2» Дамир Суентаев и другие участники кадрового резерва высказали признательность Главе государства за предоставленную возможность реализовать их потенциал. По мнению выступавших, такие инициативы, как создание Президентского молодежного кадрового резерва, выборы сельских акимов, открывают хорошие перспективы для молодежи.

Президент обсудил с молодыми людьми ситуацию в области, отметив их высокую ответственность за решение стоящих проблем.

– Молодежный кадровый резерв – это резерв государства. Значение участия в резерве не в том, чтобы стать большим начальником, а в том, чтобы трудиться на благо страны. Для развития государства нужны такие специалисты, как вы. Сегодня мы открыто обсудили проблемные вопросы региона и страны. Мы рассчитываем на ваше участие в их решении. Желаю успехов во всех ваших начинаниях, – сказал Касым-Жомарт Токаев.