АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев посетил торгово-развлекательный центр «Asia Park» в Алматы, который пострадал в ходе январских беспорядков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту сообщили, что все поступившие обращения со стороны пострадавших в январе предпринимателей рассматриваются. Согласно информации акимата города, на сегодня всего поддержано 1236 заявок на сумму 6,191 млрд тенге. Также в ближайшее время будет рассмотрено еще порядка 170 случаев с заявленной суммой ущерба около 20 млрд тенге.

Далее Глава государства встретился с представителями малого и среднего бизнеса, пострадавшими во время беспорядков. Участники встречи поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за оказываемую государством поддержку и возмещение убытков.

Президент отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса будет продолжена, а убытки пострадавших будут возмещены.

В завершение встречи Глава государства осмотрел восстановленные торговые точки.