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    16:20, 21 Март 2022 | GMT +6

    Глава государства встретился с представителями малого и среднего бизнеса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев посетил торгово-развлекательный центр «Asia Park» в Алматы, который пострадал в ходе январских беспорядков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту сообщили, что все поступившие обращения со стороны пострадавших в январе предпринимателей рассматриваются. Согласно информации акимата города, на сегодня всего поддержано 1236 заявок на сумму 6,191 млрд тенге. Также в ближайшее время будет рассмотрено еще порядка 170 случаев с заявленной суммой ущерба около 20 млрд тенге.

    Далее Глава государства встретился с представителями малого и среднего бизнеса, пострадавшими во время беспорядков. Участники встречи поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за оказываемую государством поддержку и возмещение убытков.

    Президент отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса будет продолжена, а убытки пострадавших будут возмещены.

    В завершение встречи Глава государства осмотрел восстановленные торговые точки.


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