Глава государства встретился с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых Президентами Казахстана и России по итогам сегодняшних переговоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– Предстоит очень большая работа по продвижению стратегического партнерства и поистине союзнических отношений между нашими странами. Для этого нужно направить все усилия на достижение конкретных результатов по тем вопросам, которые уже внесены в повестку дня. Я только что провел очень продолжительные, интенсивные переговоры с Владимиром Владимировичем. Мы переговорили буквально по всем вопросам, связанным с развитием нашего сотрудничества, международной, региональной обстановкой, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил важность слаженной работы с новым Правительством Казахстана.

– Я хотел бы простимулировать контакты ваших представителей с новым Правительством Казахстана, которое настроено на поддержание самых деловых, активных и тесных рабочих контактов с российским Правительством, – подчеркнул Президент.

По его словам, у Казахстана и России есть серьезные совместные проекты стратегического характера с участием Камаза, Сибура и других ведущих компаний. Данные проекты направлены на расширение производственной кооперации, создание новых рабочих мест, укрепление промышленного и технологического потенциала двух стран. Кроме того, казахстанская сторона намерена тесно взаимодействовать в рамках Евразийского экономического союза.

В свою очередь Михаил Мишустин заявил, что визит Касым-Жомарта Токаева в Москву имеет особое значение для развития дружбы и сотрудничества двух стран.

– Хотел бы вас заверить, что Правительство Российской Федерации будет делать все необходимое, принимать меры для исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне, – отметил Михаил Мишустин.

В завершение встречи Президент Казахстана выразил уверенность в том, что экономическая кооперация будет отвечать стратегическим целям сотрудничества наших государств.

Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Российскую Федерацию провел переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы регионального взаимодействия. По итогам переговоров президентов Казахстана и России подписано 11 документов.

Также Главы государств выступили с совместным заявлением для средств массовой информации.



