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    Глава государства встретился с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем

    3 Марта 2021, 19:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. В ходе встречи были обсуждены вопросы стратегического развития Евразийского экономического союза и приоритеты председательства Республики Казахстан в ЕАЭС в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность полноценной реализации Договора о ЕАЭС.

    Особое внимание во время беседы было уделено устранению барьеров во взаимной торговле и развитию производственной кооперации в рамках Союза. Подчеркнута важность реализации Цифровой повестки ЕАЭС, ускорения внедрения цифровых технологий в промышленности, сельском хозяйстве и таможенном регулировании. Также были рассмотрены предложения по повышению эффективности работы Комиссии.

    Стороны обоюдно отметили необходимость налаживания торгово-экономических отношений ЕАЭС с третьими странами и международными организациями (Еврокомиссией, ВТО, АСЕАН и др.).

    В свою очередь Михаил Мясникович рассказал о работе и приоритетах Комиссии в текущем году, Плане реализации стратегических направлений развития до 2025 года. Он также поделился планами Комиссии по реализации приоритетов казахстанского председательства, изложенных в недавнем обращении Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Руководитель Коллегии ЕЭК поддержал конкретные предложения и инициативы, озвученные Президентом Казахстана. По словам Михаила Мясниковича, работа ЕАЭС будет направлена на активизацию взаимодействия бизнес-сообщества, поддержку предприятий, формирующих добавленную стоимость и создающих новые рабочие места. Кроме того, в числе приоритетов будет содействие молодым предпринимателям.

    По итогам встречи было принято решение о проведении в мае 2021 года в Казахстане очередного заседания Высшего совета, в рамках которого предполагается провести Евразийский деловой форум.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Экономика ЕАЭС
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