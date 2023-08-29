Глава государства встретился с омбудсменами и правозащитниками

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В канун Дня Конституции состоялась встреча Главы государства с омбудсменами со специальным мандатом и представителями правозащитных структур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



В начале своего выступления Президент рассказал о результатах проведенной масштабной конституционной реформы. Как отметил Глава государства, принятые изменения и дополнения в Основной закон заложили надежный фундамент для комплексной трансформации всей государственной модели. При этом конституционная реформа получила ярко выраженную правозащитную направленность.

Приступил к работе Конституционный суд, который за первые 7 месяцев работы рассмотрел 43 дела, по 23 из них вынесены соответствующие решения. Как подчеркнул Президент, у граждан появилась возможность прямого обращения в Конституционный Суд, тогда как ранее это право было только у институтов власти.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на активизации взаимодействия граждан с омбудсменами. Количество обращений граждан увеличилось вдвое.

Глава государства поставил ряд приоритетных задач перед представителями системы защиты прав человека. По его словам, необходимо сосредоточиться на превентивных мерах в работе правозащитных и правоохранительных органов.

- Нужно проактивно работать по всем потенциально проблемным направлениям. Следует развивать инструменты прогноза и профилактики нарушений прав граждан. Во многом успешное решение этой задачи зависит от тесного взаимодействия с гражданским обществом. Правозащитные институты должны консолидировать вокруг себя экспертов и специалистов неправительственных организаций. На вашей площадке должен развиваться открытый диалог с правозащитным сообществом, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Следующим приоритетом было названо дальнейшее совершенствование деятельности Конституционного Суда. По мнению Президента, важно обеспечить учет и законодательное закрепление решений Конституционного Суда, а также следует наладить тесное взаимодействие между Парламентом и Конституционным Судом.

Кроме того, Глава государства указал на необходимость повышения эффективности работы Омбудсмена и уполномоченных со специальным мандатом.

– Важно наращивать потенциал их участия в процессах выработки государственных решений. Правительству и акимам необходимо включить представителей Омбудсмена во все консультативные органы. Основная задача уполномоченных – настойчиво продвигать интересы граждан и защищать их права. Национальная система защиты прав ребенка должна эффективно обеспечивать устранение рисков для детей и семьи. Для этого Уполномоченный в данной сфере должен получить все возможности для консолидации общественных и государственных институтов. Правительству нужно проработать вопросы дальнейшего развития института Уполномоченного по правам ребенка, укрепления его инфраструктуры и статуса представительств на местах. Важно снизить функциональную зависимость представительств от акимов и усилить роль детского Омбудсмена при назначении региональных уполномоченных по правам ребенка. Недавно был создан институт Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения. Граждане с особыми потребностями должны не только пользоваться льготами, но и иметь возможность активно участвовать в жизни общества, – отметил Президент.

Говоря о работе судебной и правоохранительной систем, Касым-Жомарт Токаев указал на то, что люди, не добившись справедливости в уполномоченных органах, вынуждены обращаться в Администрацию Президента. Глава государства отметил, что жалобы граждан должны решаться с непосредственным участием омбудсменов и уполномоченных со специальным мандатом, а также поручил государственным органам оказывать им необходимое содействие в этом вопросе.

Еще одной ключевой задачей было обозначено повышение правовой грамотности граждан и расширение информационного присутствия правозащитных институтов.

– В современных условиях возрастает значение правовой пропаганды и правового воспитания граждан. Важно задействовать потенциал всех правозащитных институтов с вовлечением широкого круга экспертов. Вы должны постоянно задавать повестку в публичном поле. Зачастую социальное напряжение и иждивенческие настроения распространяются именно из-за правовой неграмотности. Многие люди не умеют отстаивать свои интересы в правовом поле, пользоваться существующими инструментами. Большинство нарушений прав и свобод граждан происходит на периферии, где ограничен доступ к информационным ресурсам и юридической помощи. Проблемы жителей села поднимаются чаще других в структуре обращений – это вопросы землепользования, распределения пастбищ, доступности и качества инфраструктуры. Ваши усилия по правовой пропаганде должны последовательно сокращать разрыв в возможностях жителей села и города, – сказал Глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что выстроенная в Казахстане система уполномоченных должна полностью оправдывать свое назначение. Эта работа является важной составной частью процесса строительства справедливого Казахстана.

В ходе встречи выступили Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев, Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения Светлана Жакупова, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов, председатель Комиссии по правам человека при Президенте Игорь Рогов.

Также в мероприятии приняли участие Государственный cоветник Ерлан Карин, Председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова, Генеральный прокурор Берик Асылов.