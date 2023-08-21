Глава государства встретился с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом

ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ – В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам казахско-вьетнамской повестки дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что казахский народ с огромным уважением относится к вьетнамскому народу и достижениям страны. Он подчеркнул, что одна из целей его визита – придать дополнительный импульс сотрудничеству во всех сферах, в том числе в экономической. Глава нашего государства сообщил о своей готовности к активной совместной работе по укреплению многопланового взаимодействия двух стран. Он также рассказал о проводимых в Казахстане масштабных политических и экономических преобразованиях.