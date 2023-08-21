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    Глава государства встретился с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом

    21 Августа 2023, 18:16

    ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ – В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам казахско-вьетнамской повестки дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Президент отметил, что казахский народ с огромным уважением относится к вьетнамскому народу и достижениям страны. Он подчеркнул, что одна из целей его визита – придать дополнительный импульс сотрудничеству во всех сферах, в том числе в экономической. Глава нашего государства сообщил о своей готовности к активной совместной работе по укреплению многопланового взаимодействия двух стран. Он также рассказал о проводимых в Казахстане масштабных политических и экономических преобразованиях.

    В свою очередь Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг отметил, что Казахстан и Вьетнам построили прочные и гармоничные отношения, основанные на крепких узах дружбы и общих ценностях. Руководитель партии особо подчеркнул, что народ Вьетнама и он сам лично всегда испытывают теплые отношения к Казахстану и его народу.

    Напомним, Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. Глава государства также возложил цветы к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина. Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и встретился с Председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Президент Казахстана Акорда Вьетнам
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