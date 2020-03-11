Глава государства встретился с экономистом Жаксыбеком Кулекеевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с известным экономистом, советником генерального директора «Казмунайгаз Инжиниринг» Жаксыбеком Кулекеевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы рассматривались вопросы социально-экономического развития страны, формирования доходной части государственного бюджета, снижения зависимости экономики Казахстана от экспорта энергоресурсов.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность выработки комплекса мер по стимулированию экономического роста, совершенствованию фискальной и монетарной политики, развитию предпринимательства, поддержке отечественных производителей.







