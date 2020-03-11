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Глава государства встретился с экономистом Жаксыбеком Кулекеевым

11 Марта 2020 18:44
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Глава государства встретился с экономистом Жаксыбеком Кулекеевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с известным экономистом, советником генерального директора «Казмунайгаз Инжиниринг» Жаксыбеком Кулекеевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе беседы рассматривались вопросы социально-экономического развития страны, формирования доходной части государственного бюджета, снижения зависимости экономики Казахстана от экспорта энергоресурсов.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность выработки комплекса мер по стимулированию экономического роста, совершенствованию фискальной и монетарной политики, развитию предпринимательства, поддержке отечественных производителей.




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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Экономика,
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