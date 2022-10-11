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    Глава государства встретил в столичном аэропорту Эмира Катара

    11 Октября 2022, 19:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    В рамках визита завтра планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов. 13 октября шейх Тамим бин Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Фото : t.me/bort_01


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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