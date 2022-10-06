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    Глава государства: Все кардинальные изменения ради будущего поколения

    6 Октября 2022, 17:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал цель происходящих в стране изменений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы построим сильное государство, в котором соблюдаются принципы демократии, верховенства закона и равенства. Это в наших руках, потому что у нас есть четкая цель и конкретные ориентиры. Наш народ отличают созидание и патриотизм», - сказал Касым-Жомарт Токаев на Форуме народной коалиции, проходящем в столице.

    Президент подчеркнул, что в нашей независимой стране растет новое, свободное духом поколение.

    «Все кардинальные изменения мы осуществляем ради будущего подрастающего поколения. Призываю всех вместе развивать нашу страну! У нас одна Родина, одно государство, один народ!» - добавил Глава государства.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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