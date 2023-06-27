Глава государства вручил премии и гранты в области средств массовой информации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Поздравляю вас с Днем работников средств массовой информации! Рад встрече с вами на сегодняшней церемонии награждения лучших журналистов. Я не понаслышке знаю о вашей работе, читаю ваши публикации.

Хорошей тенденцией стало пополнение рядов отечественной журналистики молодыми специалистами. Уверен, что свободные духом, смелые, открытые и обладающие уникальным почерком профессионалы смогут вывести медийную сферу на более высокий уровень», - сказал Президент.

Глава государства напомнил, что в соответствии с его Указом установлен День работников средств массовой информации.

«Отечественные масс-медиа вступили в новую веху своего развития. Мы видим, как увеличивается скорость распространения новостей, стремительно обновляется их содержание.

В этих условиях нашим журналистам важно следовать завету великого Абая «Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел» («Слова скупые, верные люблю, и ты простую речь мою послушай»). Для обеспечения информационной безопасности Правительству и медиа-менеджерам нужно быть готовым к происходящим изменениям», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что Казахстан вступил в новый этап своего развития.

«Реформы, проведенные за последний год, позволили усовершенствовать политическую систему, открыть путь для дальнейших преобразований. Взаимодействие между государством, медиа и обществом должно стать прочным фундаментом в деле построения Справедливого Казахстана. Это сотрудничество должно основываться на принципах открытости, доверия и честности», - добавил Глава государства.

Президент отметил, что средствам массовой информации предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания, формировании нового качества нации.

«Работая на широкую аудиторию, масс-медиа имеют огромные возможности для продвижения прогрессивных идей и взглядов.

Поэтому важно, чтобы журналисты содействовали укоренению в обществе культа труда и профессионализма, развитию у граждан ответственного отношения к судьбе своей страны.

Для этого следует показывать примеры деятельного патриотизма, находить подлинных героев нашего времени, достойных общенационального признания. Именно такие люди, которые полностью посвящают себя своему делу, проявляют предприимчивость и решительность, должны быть в центре общественного внимания.

Большой вклад отечественные масс-медиа вносят в продвижение нашего национального бренда.

Вы создаете увлекательные статьи и креативные сюжеты, демонстрирующие богатое историко-культурное наследие и уникальную природу нашей страны. Это помогает людям, в том числе и зарубежной аудитории, лучше узнать и понять Казахстан, в полной мере оценить его потенциал», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также заявил, что отечественная журналистика сегодня имеет свой особый взгляд на процессы в стране и мире.

«Только сильные, профессиональные и самостоятельные масс-медиа способны обеспечить наш реальный идеологический суверенитет. Поэтому важно не просто выдавать новости, а показывать взаимосвязи событий и явлений, готовить качественную аналитику, исходя из наших национальных интересов.

В целом, считаю, что отечественные масс-медиа должны содействовать развитию критического мышления у граждан, помогать взращивать культуру публичных дискуссий. Вы несете особую ответственность перед коллегами и обществом за достоверность и объективность публикуемой вами информации. Именно благодаря вам – подлинным мастерам своего дела – люди могут «отделить зерна от плевел», факты от домыслов. Однако, глубоко убежден, что настоящий журналист должен быть не только профессионалом, но и ответственным гражданином», - добавил Президент Казахстана.

«Сегодня Казахстан стал ведущей страной в регионе Центральной Азии. Мы лидируем во многих сферах. Теперь настало время и отечественным СМИ заявить о себе на международном уровне.

Для реализации этой задачи необходимы качественно новый медиа-менеджмент, высококвалифицированные специалисты, осуществляющие вещание из-за рубежа, передовые технологии и инфраструктура. Это требование времени, которому мы должны соответствовать. При этом важно учесть и опыт мировых медиакорпораций», - озвучил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также вспомнил народную пословицу и отметил вклад каждого гражданина в развитие Казахстана.

«В народе говорят: «У плывущих в лодке судьба одна» («Кемедегінің жаны бір»). У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Процветание страны зависит не только от работы Правительства или власти в целом. Важен вклад каждого гражданина в развитие государства. Эта простая истина жизни.

Поэтому и у журналистов, и у всех граждан, и у Президента цели и задачи – общие. Нам необходимо честно трудиться во имя укрепления нашей Независимости и процветания страны. Это наш долг!» - заключил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также распорядился присудить премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

Алимжановой Ирине Советжановне – корреспонденту телеканала «31 канал» за вклад в развитие телевидения Казахстана;

Балажану Абаю – главному редактору газеты «Оңтүстік Қазақстан» за вклад в развитие региональной журналистики;

Вологодской Галине Юрьевне – корреспонденту газеты «Казахстанская правда» за вклад в развитие отечественных СМИ;

вручить гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

Астахову Илье Дмитриевичу – корреспонденту информационного портала «Orda.kz» за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;

Балтабаеву Адилу Сериковичу – корреспонденту телеканала «Хабар 24» за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности Главы государства;

Дуйсенгуловой Рабиге Табигатовне – корреспонденту информационного портала «Tengrinews.kz» за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;

Омашу Саламату – заместителю директора информационно-аналитической дирекции телеканала «Qazaqstan» за вклад в развитие отечественной тележурналистики;

объявить Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

творческому коллективу газеты «Время» – за вклад в развитие печатных средств массовой информации;

творческому коллективу ТОО «Қызылжар-Ақпарат» – за вклад в информационное обеспечение общественной и социально-экономической сфер региона;

творческому коллективу информационного портала «Kaztag» – за информационно-аналитическое освещение актуальных вопросов общества;

творческому коллективу телеканала «TDK-42» – за вклад в развитие региональной журналистики.