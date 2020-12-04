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    Глава государства: В Казахстане проводится работа по внедрению концепции «Data-Driven Government»

    4 Декабря 2020, 21:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане проводится работа по внедрению концепции «Data-Driven Government», новых подходов сбора и обработки большого массива данных в реальном времени. Об этом Президент РК сообщил на онлайн-конференции «Artificial Intelligence Journey», посвященной вопросам искусственного интеллекта и анализу данных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости планомерно выстраивать необходимую экосистему. По его данным, на базе Назарбаев Университета создан Институт умных систем и искусственного интеллекта, который совместно со Всемирным банком планирует создать национальный кластер искусственного интеллекта с собственной лабораторией, исследовательским центром обработки данных и научным парком по развитию искусственного интеллекта.

    Президент также напомнил о наличии договоренности между Правительством Казахстана, Международным финансовым центром «Астана» и Всемирным экономическим форумом об открытии Аффилированного центра четвертой промышленной революции на платформе и в юрисдикции МФЦА. Данный центр объединит государственные структуры, бизнес и индустриальных партнеров Центральной Азии для развития регуляторных норм в сфере реализации инновационных проектов.

    В пленарной дискуссии, прошедшей под названием «Master event» Искусственный интеллект: ответственное отношение к будущему», наряду с Главой государства принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. Модератором выступил президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Связь, ТВ, IT
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