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Глава государства утвердил поправки в законодательство вопросам ж/д транспорта

30 Декабря 2019 19:02
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Глава государства утвердил поправки в законодательство вопросам ж/д транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам железнодорожного транспорта», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Транспорт,
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