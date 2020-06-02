Глава государства утвердил дополнения в Конституционный закон «О Парламенте РК и статусе его депутатов»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, 28 мая 2020 года депутаты Сената Парламента РК проголосовали за принятие проекта Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», а также за принятие проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» по вопросам парламентской оппозиции».

Эти законопроекты были разработаны согласно поручениям Главы государства, данным им 20 декабря 2019 года на заседании Национального совета общественного доверия о законодательном закреплении института парламентской оппозиции. При их разработке был учтен мировой и европейский опыт.

«В документе четко обозначена роль парламентской оппозиции. В пункте 23-м закона говорится, что правовое положение парламентской оппозиции является эталоном зрелости демократической системы любого развитого государства. Основной новеллой данного проекта закона является то, что мы сейчас в правовое поле выносим слово «оппозиция», данного понятия у нас не было», - сказал один из инициаторов и разработчиков данных законопроектов депутат Мажилиса Азат Перуашев.

Он также добавил, что Венецианская комиссия отмечает, что парламентская оппозиция состоит из партий, которые вошли в Парламент, однако не являются членами Правительства.

«Мы посчитали правильным, что в Парламенте будет существовать оппозиция, которая будет выражать мнение народа и поднимать вопросы, волнующие общество. Парламентской оппозиции будет предоставлено право выступать на заседаниях Сената, на заседаниях комитетов, на совместном заседании палат Парламента. Они также будут инициировать различные вопросы, направленные на улучшение жизни общества. Однако общее решение будет приниматься парламентским большинством», - пояснил Азат Перуашев.

Мажилисмен добавил, что законодательством предусмотрено также назначение членов парламентской оппозиции руководителями комитетов Парламента.



