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Глава государства установил срок для 100-процентного обеспечения организаций здравоохранения медтехникой
27 Мая 2020 21:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости обеспечить 100-процентное обеспечение организаций здравоохранения медицинской техникой, передает МИА «Казинформ».
«В Казахстане изношены более половины медицинских объектов и свыше трети медицинского оборудования. В предстоящие пять лет необходимо обеспечить 100-процентное обеспечение организаций здравоохранения медицинской техникой», - написал Глава государства в Twitter.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Здравоохранение,
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