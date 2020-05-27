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Глава государства установил срок для 100-процентного обеспечения организаций здравоохранения медтехникой

27 Мая 2020 21:16
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Глава государства установил срок для 100-процентного обеспечения организаций здравоохранения медтехникой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости обеспечить 100-процентное обеспечение организаций здравоохранения медицинской техникой, передает МИА «Казинформ».

«В Казахстане изношены более половины медицинских объектов и свыше трети медицинского оборудования. В предстоящие пять лет необходимо обеспечить 100-процентное обеспечение организаций здравоохранения медицинской техникой», - написал Глава государства в Twitter.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Здравоохранение,
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