Глава государства: Сегодняшний Казахстан сильно отличается от того, каким он был год назад

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодняшний Казахстан сильно отличается от того, каким он был три, два и даже год назад. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Прошел ровно год после первого заседания Национального курултая. Этот отрезок времени стал историческим на пути построения Справедливого Казахстана. Придав нашему Основному закону истинный дух справедливости, мы провели конституционную реформу, которая укрепила фундамент государства и задала долгосрочный демократический вектор развития страны. За короткий срок мы сформировали качественно иную конфигурацию ключевых институтов власти, значительно расширили участие граждан в принятии решений, комплексно укрепили систему защиты прав и свобод человека. Все это серьезно повысило стратегическую устойчивость и эффективность нашей политической системы, сделало ее более справедливой, открытой и конкурентной», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Глава государства, некоторые люди сомневались в успехе наших преобразований.

«Но мы не свернули с нашего курса, а последовательно реализовали намеченный план масштабной политической модернизации. Мы проделали эту огромную работу вместе. Сегодняшний Казахстан сильно отличается от того, каким он был три, два и даже год назад. Благодаря единству и солидарности народа, конструктивному общественному диалогу мы за небольшой период времени совершили настоящий прорыв», - подчеркнул Президент РК.