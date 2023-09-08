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    13:00, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Глава государства сделал основной упор на экономической самодостаточности Казахстана - экономист

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В нынешнем Послании Глава государства сделал основной упор на экономической самодостаточности Казахстана. В первую очередь это развитие базовых отраслей и глубокая переработка, отметил экономист из Актюбинской области Ануар Нуртазин, передает МИА «Казинформ».

    «Второе, что показалось мне крайне важным – внутристрановая ценность, которую необходимо использовать на всю мощность. Это энергетическая конкурентоспособность и кадры.

    Несмотря на то, что многие говорят о кадровом голоде в стране, я знаю, есть у нас молодые специалисты, в том числе те, кто работал в странах ближнего и дальнего зарубежья. Постепенная трансформация и рост этих людей на ключевых должностях должны будут стать факторами успеха.

    Что еще необходимо учитывать? Замкнутость производственного цикла. Его локализацию и снижение зависимости от импорта. Но здесь необходимо понимать, что это невозможно без замкнутости финансового цикла. Особое внимание необходимо уделить финансовым потокам, особенно крупным, проходящим через банки второго уровня», - отметил Ануар Нуртазин.

    По его мнению, экономика планеты претерпевает ряд ключевых изменений. Либеральная доктрина уже не дает прежний рост. Развитые страны приступили к защите своих внутренних рынков.

    Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости использования тарифных и нетарифных мер, чтобы защитить отечественных производителей. Тарифная политика должна складываться в адекватных рыночных рамках. Правительство обязано защищать отечественных производителей. Это не сигнал для закрытия нашей экономики от внешнего мира: она должна оставаться открытой, но с учетом интересов национального бизнеса.

    «Президент сказал о том, что исчерпана предыдущая модель роста. Новая модель экономики основана на отечественных специалистах, что должно дать ощутимый толчок к развитию.

    Нужно еще понимать, что обеспечение тепловой энергией является базовым условием для Казахстана ввиду того, что страна находится в зоне резко континентального климата. Отключение тепла зимой является предтечей самых неблагоприятных последствий.

    Требует решения вопрос энергетической безопасности. В этой сфере, насколько это возможно, следует опираться на собственные ресурсы. Об этом тоже говорил Президент РК.

    Тут важен еще один аспект — тарифы на энергоресурсы. Казахстан позиционирует себя как стабильный экономический партнер. У нас низкие тарифы на тепловую и электроэнергию для иностранных инвесторов.

    Прозвучал и такой позитивный момент, как повышение минимальной заработной платы до 85 тысяч тенге. Однозначно, что эти и другие направления Послания позитивно отразятся на благосостоянии населения страны», - считает экономист.


    Теги:
    Общество Актюбинская область Послание Президента РК Послание Президента РК-2023
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