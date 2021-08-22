Глава государства с рабочим визитом прибыл в Алматинскую область

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл Алматинскую область. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в ходе поездки в Алматинскую область Касым-Жомарт Токаев посетит оперативно-тактические учения «Кайсар-2021». Кроме того, Президент ознакомится с деятельностью ряда производственных предприятий, выпускающих медицинские изделия и лекарства, продукты питания и смазочные материалы.

Завтра, 23 августа, Глава государства в своей рабочей резиденции в Алматы проведет ряд мероприятий, в том числе в режиме видеоконференцсвязи примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ», - сообщил Берик Уали.