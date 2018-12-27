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Глава государства ратифицировал соглашение об обращении семян в рамках ЕАЭС

27 Декабря 2018 20:27 103
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Глава государства ратифицировал соглашение об обращении семян в рамках ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза», сообщила пресс-служба Акорды. 

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Текст Закона публикуется в печати.

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Ключевые слова: ЕАЭС, Президент Казахстана,
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