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    Глава государства рассказал о задачах нового органа местного самоуправления

    1 Июля 2021, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе заседания Высшего совета по реформам Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал важной задачей формирование эффективного института местного самоуправления. Глава государства также рассказал о задачах, которые будут возложены на новый орган местного самоуправления – кенес, передает МИА «Казинформ».

    «В ближайшее время пройдут выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Это не только признак достаточной зрелости нашей политической системы, но и серьезный шаг в демократическом развитии нашего общества. В контексте данного трансформационного перехода одна из главных задач государственного аппарата – четко разграничить полномочия и ответственность между уровнями управления: областью, районом и округом. Должны быть устранены все коллизии и пробелы, препятствующие эффективной реализации местного самоуправления», – отметил Президент.

    По его словам, наделив сельских акимов большими полномочиями, стратегически важно обеспечить их достаточными ресурсами. В этой связи Правительству предстоит пересмотреть подходы к межбюджетному распределению средств.

    Глава государства отдельно остановился на задачах, которые будут возложены на новый орган местного самоуправления – кенес.

    «Кенес – это принципиально новый институт, он должен обладать реальными рычагами влияния на принятие решений и контроля. Важной новеллой станет предоставление местному самоуправлению права корректировать в пределах установленных рамок ставки по отдельным местным налогам. В этой части именно кенес будет принимать решения, исходя из реального социально-экономического положения дел на селе. То есть кенес сам определит: нужны ли максимальные фискальные поступления или нужны более низкие налоги для привлечения бизнеса. С учетом проведенной работы по подготовке и широкому обсуждению данного документа, полагаю возможным в целом поддержать его», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По итогам обсуждения Правительству поручено внести Концепцию развития местного самоуправления до 2030 года на утверждение.

    Напомним, под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Акимат Выборы Выборы акимов
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