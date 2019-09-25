Глава государства рассказал о вкладе Казахстана в миротворческую деятельность ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о вкладе Казахстана в миротворческую деятельность Организации Объединенных Наций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН в предшествующие 2 года Казахстан сосредоточился на укреплении безопасности, нераспространения ядерного оружия и регионального сотрудничества, подтверждая таким образом приверженность делу мира, сказал Президент на 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава государства перечислил достижения нашей страны в этой сфере.

Так, Казахстан вносит свой вклад в миротворческую деятельность ООН, вместе с индийскими партнерами создавая временные отряды ООН в Ливане. Также предоставляет военных наблюдателей.

К. Токаев отметил: мы гордимся тем, что Казахстан стал глобальным центром диалога религий и цивилизаций. С 2003 года столица РК удостоилась чести раз в 3 года созывать Съезд лидеров мировых и традиционных религий при поддержке ООН, заключил Глава государства.

Ранее сообщалось, что сегодня Президент принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН.

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства провел ряд двусторонних встреч с главами других государств. В частности, Президент встретился с Королем Иордании Абдаллой II, Президентом Болгарии Руменом Радевым, Президентом Швейцарии Ули Маурером и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По приезду в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Одним из них стал руководитель компании «Bloomberg» Майкл Блумберг.

Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.

Председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.