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    Глава государства рассказал о масштабной программе по озеленению страны

    30 Сентября 2021, 14:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России рассказал о программе по посадке 2 млрд деревьев по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан относится к малолесным государствам. Площадь лесного фонда составляет 30 млн гектаров, или 11% территории. В этом году стартовала масштабная программа по озеленению страны. До 2025 года планируем посадить 2 млрд деревьев», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, крупнейшая экологическая катастрофа - это высыхание Аральского моря, что вызвало появление солевых пустынь.

    «Песчаные бури разносят в атмосферу тонны ядовитых солей не только по Казахстану, но и в страны Центральной Азии. Поэтому, мы вместе с узбекскими коллегами приняли отдельную программу, рассчитанную на Казахстан, по увеличению высадки саксаула на осушенном дне Аральского моря. Планируем охватить 1,5 млн га к 2025 году» - отметил Президент Казахстана в ходе форума.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Экология Россия Узбекистан Сотрудничество
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