Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства рассказал немецким компаниям об инвестиционных возможностях Казахстана

    14 Февраля 2020, 19:20

    МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ – В Мюнхене Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с членом правления компании Rhenus SE & Co, главным директором компаний Rhenus Port Logistics и Rhenus Recycling Михаэлем Виверсом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил стабильность экономического роста в нашей стране, а также рассказал об условиях, предоставляемых инвесторам. Глава государства выразил заинтересованность в привлечении инвестиций и отметил, что Германия находится в числе приоритетных стран в этом вопросе.

    В свою очередь Михаэль Виферс выразил благодарность за возможность встречи с Президентом Казахстана и ознакомил его с возможностями компаний. По его словам, ежегодный объем оборота финансовых средств компаний составляет 50 млрд евро.

    Отметим, что дочернее предприятие группы Rethmann Group – транспортно-экспедиторская компания в области международных перевозок по морю, железной дороге, авто- и авиаперевозок.

    Rhenus Logistics предоставляет консолидационные склады в Вильнюсе (Литва), во Франкфурте-на-Майне (Германия), в Киеве (Украина), Москве и Московской области (Россия).

    Компания также инвестирует в строительство складских помещений с применением инновационных решений, таких как использование автономных ричтраков, роботизированных складских систем и инновационной IT-системы по оптимизации данных.

    Основана в 1912 году, головной офис расположен в городе Хольцвиккеде, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. Оборот компании составляет более 5,1 млрд евро, штат – 31 тыс. человек.

    В Казахстане немецкая компания представлена ТОО «Rhenus Logistics», экспедиторской компанией, оказывающей полный комплекс услуг по транспортировке, имеет прямой контракт с Казахстанской железной дорогой, предоставляет собственные проплатные ж/д коды на экспортные, импортные и транзитные перевозки по территории РК и странам СНГ.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Инвестпроекты Германия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге