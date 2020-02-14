Глава государства рассказал немецким компаниям об инвестиционных возможностях Казахстана

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ – В Мюнхене Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с членом правления компании Rhenus SE & Co, главным директором компаний Rhenus Port Logistics и Rhenus Recycling Михаэлем Виверсом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил стабильность экономического роста в нашей стране, а также рассказал об условиях, предоставляемых инвесторам. Глава государства выразил заинтересованность в привлечении инвестиций и отметил, что Германия находится в числе приоритетных стран в этом вопросе.

В свою очередь Михаэль Виферс выразил благодарность за возможность встречи с Президентом Казахстана и ознакомил его с возможностями компаний. По его словам, ежегодный объем оборота финансовых средств компаний составляет 50 млрд евро.

Отметим, что дочернее предприятие группы Rethmann Group – транспортно-экспедиторская компания в области международных перевозок по морю, железной дороге, авто- и авиаперевозок.

Rhenus Logistics предоставляет консолидационные склады в Вильнюсе (Литва), во Франкфурте-на-Майне (Германия), в Киеве (Украина), Москве и Московской области (Россия).

Компания также инвестирует в строительство складских помещений с применением инновационных решений, таких как использование автономных ричтраков, роботизированных складских систем и инновационной IT-системы по оптимизации данных.

Основана в 1912 году, головной офис расположен в городе Хольцвиккеде, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. Оборот компании составляет более 5,1 млрд евро, штат – 31 тыс. человек.

В Казахстане немецкая компания представлена ТОО «Rhenus Logistics», экспедиторской компанией, оказывающей полный комплекс услуг по транспортировке, имеет прямой контракт с Казахстанской железной дорогой, предоставляет собственные проплатные ж/д коды на экспортные, импортные и транзитные перевозки по территории РК и странам СНГ.