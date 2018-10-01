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Глава государства рассказал финским бизнесменам о транспортном потенциале Казахстана
ХЕЛЬСИНКИ.КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев рассказал о транспортном потенциале Казахстана финским бизнесменам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы запустили мультимодальный Евразийский транспортный коридор. Через Казахстан проходят 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных маршрутов. Они связывают Китай и другие страны Азии с Европой через Россию, Каспийское и Чёрное моря, а также Иран и Турцию», - сообщил Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с капитанами финского бизнеса.
Глава государства также напомнил о том, что открыт новый железнодорожный маршрут из Финляндии в Китай через территорию Казахстана.
«Теперь в Финляндию контейнерные перевозки из Китая через Казахстан и обратно занимают в 4 раза меньше времени, чем доставка морским путём», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.
Напомним, сегодня Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию.
Как сообщалось ранее, в рамках визита Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом Республики Финляндия Саули Нийнистё, а также будет участвовать в Форуме представителей деловых кругов.
В рамках визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и Финской Федерацией отраслевых технологий.
Нурсултан Назарбаев также встретился с руководителем компании «Nokia Corporation».
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