Глава государства рассказал финским бизнесменам о транспортном потенциале Казахстана

ХЕЛЬСИНКИ.КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев рассказал о транспортном потенциале Казахстана финским бизнесменам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы запустили мультимодальный Евразийский транспортный коридор. Через Казахстан проходят 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных маршрутов. Они связывают Китай и другие страны Азии с Европой через Россию, Каспийское и Чёрное моря, а также Иран и Турцию», - сообщил Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с капитанами финского бизнеса.

Глава государства также напомнил о том, что открыт новый железнодорожный маршрут из Финляндии в Китай через территорию Казахстана.

«Теперь в Финляндию контейнерные перевозки из Китая через Казахстан и обратно занимают в 4 раза меньше времени, чем доставка морским путём», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, сегодня Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию.

Как сообщалось ранее, в рамках визита Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом Республики Финляндия Саули Нийнистё, а также будет участвовать в Форуме представителей деловых кругов.



В рамках визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и Финской Федерацией отраслевых технологий.



Нурсултан Назарбаев также встретился с руководителем компании «Nokia Corporation».