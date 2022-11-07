Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства раскритиковал медленное строительство трассы Бейнеу – Шалкар

    7 Ноября 2022, 12:58

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с населением Мангистауской области Глава государства подверг критике медленное строительство трассы Бейнеу – Шалкар, а также отметил жалобы жителей региона на качество дорог областного значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    «Большое внимание нужно уделить улучшению качества автодорог. В своей предыдущей поездке в регион я говорил о важности строительства трассы «Бейнеу – Шалкар». Работа идет очень медленно. Правительству требуется серьезно ускорить подготовку всех документов для начала строительства данной дороги«, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Кроме того, Президент отметил жителей региона на качество дорог областного значения. «Поручаю Правительству совместно с акиматом со следующего года приступить к ремонту дорог «Актау – Форт-Шевченко», «Таушык – Шетпе». Качество дорог – это один из важнейших показателей, характеризующих уровень развития региона. Граждане должны почувствовать результаты работы на деле, а не на бумаге», - заявил Глава государства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Строительство Мангистауская область Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске
    Президент принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра
    В Алматы временно ограничат проезд по улице Досмухамедова
    Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной