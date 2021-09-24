Глава государства провел заседание Высшего совета по реформам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам. В повестку дня вошли четыре вопроса: национальные проекты, формирование эффективной товаропроводящей системы, системные меры по продвижению экспорта и проект Плана территориального развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О ходе разработки национальных проектов доложил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов.

Внимательно выслушав доклад, Глава государства напомнил, что на прошлом заседании был одобрен перечень нацпроектов и было поручено доработать их с точки зрения финансовой обеспеченности, реалистичности конечных показателей и исключения громоздкости.

– Видим, что работа в этом направлении проведена. Есть вопрос, касающийся финансирования. Согласно презентации, часть затрат на реализацию отдельных мероприятий – 3,3 трлн тенге – возлагается на местные бюджеты. Это немалая сумма. Готовы ли местные бюджеты к этому? Предстоит разработать четкий механизм межбюджетных отношений в части реализации национальных проектов. Нужен контроль за выделением средств на нацпроекты на местах. Правительству следует тщательно проработать данный аспект, – поручил Президент.

Касым-Жомарт Токаев затронул и вопрос частных инвестиций. Как он сообщил, из 49 трлн тенге, необходимых для финансирования нацпроектов, 33 триллиона, или 67 % от всего объема, приходится на внебюджетные средства.

– Я полагаю, что данные суммы детально проработаны и соответственно имеют под собой конкретные планы и источники финансирования. Нельзя допустить, чтобы нацпроекты не реализовались из-за недостаточной отработки с частными инвесторами. Подчеркну, эффективное привлечение частных инвестиций важно так же, как и рациональное использование бюджетных средств, – сказал Глава государства.

Он предложил в целом одобрить предлагаемые национальные проекты с учетом сегодняшнего обсуждения. Правительству поручено принять соответствующие постановления в двухнедельный срок.

– Агентству и Правительству следует также провести эффективную разъяснительную работу среди экспертного сообщества и населения. Необходимо четко и оперативно реагировать на вопросы и критику, не отмалчиваться, вести конструктивный диалог. После утверждения нацпроектов немедленно приступайте к реализации. Важно использовать возможности проектного офиса Правительства. Он должен обеспечить оперативный мониторинг и отчет по реализации каждого нацпроекта. По мере реализации национальных проектов я буду рассматривать ход исполнения и принимать необходимые решения, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Далее был рассмотрен вопрос формирования эффективной товаропроводящей системы, по которому с докладом выступил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Глава государства подчеркнул, что текущий год обнажил системные проблемы в сфере производства, хранения и реализации продукции. Инфляция, особенно продовольственная, давно вышла за пределы установленных коридоров.

– Очевидно, что оперативные меры, ценовой контроль не могут заменить фундаментальных принципов рыночной экономики. Нужны системные меры. Поэтому формирование национальной товаропроводящей системы является важной составляющей данной работы. И сами оптово-распределительные центры, и их деятельность по стандартизации, обеспечению регулярности поставок, должны стать одним из ключевых элементов кооперации производителей, в том числе и малых. Это особенно важно для людей, живущих на селе, ведущих личные подсобные хозяйства. Они сегодня слабо вовлечены в экономический оборот, вынуждены продавать свою продукцию, как говорится, «на корню», с поля. Еще одна задача сети ОРЦ – это исключение ненужных посредников на пути «от поля до прилавка». Необходимо на деле повысить ценовую доступность продуктов для населения, – считает Президент.

По третьему вопросу повестки дня – о системных мерах по продвижению экспорта – также выступил Бахыт Султанов.

Заслушав доклад, Касым-Жомарт Токаев отметил, что наращивание несырьевого экспорта – важнейший вопрос повестки дня Правительства. По его мнению, снятие экспортных барьеров, расширение географии и номенклатуры экспорта, защита национальных экономических интересов требует общих усилий всего Правительства. МИД и его загранучреждения также должны активно подключиться к усилиям по продвижению экспорта, открытию рынков и снятию барьеров.

– Длительное время наблюдается системная проблема с ограничением ввоза казахстанских грузов в Китай. Транзитные грузы проходят, а наши ожидают на границе. Тысячи вагонов, заполненных казахстанскими товарами, застряли на переходах. Бизнес обращается за помощью напрямую к Президенту. В таких случаях именно Правительство должно незамедлительно реагировать, снимать все вопросы с партнерами, – подчеркнул Глава государства.

О работе над проектом Плана территориального развития отчитался Асет Иргалиев.

Выслушав министра национальной экономики, Президент Казахстана отметил, что План должен включать не только базовые принципы и подходы к рациональной территориальной организации всей страны, но и основные параметры развития каждого региона.

– С учетом наших географических, демографических, экономических особенностей План территориального развития является важнейшим документом госпланирования. Именно работа на местах – правильно организованная, системная и планомерная – лежит в основе позитивного отношения и доверия общества к власти, предпринимаемым ею мерам и реформам. Поэтому План должен стать не просто документом, написанным госорганами для госорганов. Он должен быть понятным и правильно воспринятым каждым гражданином нашей страны. Также План должен быть своего рода ориентиром для бизнеса и инвесторов. Они должны четко понимать, как мы развиваем регионы, на что делаем ставку, какие отрасли считаем приоритетными, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также на заседании выступили Председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев и внештатный советник Президента по вопросам экономического развития, заместитель Председателя Совета по реформам Сэр Сума Чакрабарти.