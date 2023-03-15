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    Глава государства провел заседание Совета Безопасности

    15 Марта 2023, 12:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы исполнения Плана действий по управлению рисками национальной безопасности, принятого в рамках реализации Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы.



    Заслушан доклад первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра, а также информация руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

    Глава государства отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению.

    По итогам заседания Советом Безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы управления рисками национальной безопасности и защиты национальных интересов.




    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Совбез РК
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