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Глава государства провел заседание Совета Безопасности

15 Марта 2023, 12:48
Глава государства провел заседание Совета Безопасности Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы исполнения Плана действий по управлению рисками национальной безопасности, принятого в рамках реализации Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы.

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Заслушан доклад первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра, а также информация руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

Глава государства отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению.

По итогам заседания Советом Безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы управления рисками национальной безопасности и защиты национальных интересов.

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