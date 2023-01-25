Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства провел заседание Совета Безопасности

    25 Января 2023, 18:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    На заседании рассмотрены вопросы дальнейшего развития Вооруженных сил и социального обеспечения военнослужащих.

    Заслушаны доклады министра обороны Руслана Жаксылыкова и руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

    По итогам заседания Советом Безопасности приняты решения, направленные на усиление материально-технического и кадрового обеспечения войск, повышение престижа воинской службы.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Безопасность Совбез РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Перу Дина Болуарте готова уйти в отставку
    Реалистичный портрет Касым-Жомарта Токаева из бумаги вырезал российский иллюзионист
    230 камер общего видеонаблюдения установили в жилых массивах Астаны
    Национальный доклад о состоянии предпринимательства представили Президенту РК
    Популярное
    1 За один день легализована 21 автомашина в Кызылординской области
    2 Как трудоустраивают высвобождаемых на Тенгизе сотрудников рассказали в Атырау
    3 84-летний карагандинский аксакал на тракторе очищает родное село от снега
    4 Шесть человек спасли пожарные из горящей квартиры в Атырау
    5 В Китае побит рекорд самой низкой температуры
    Новости партнеров