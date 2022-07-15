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    Глава государства провел заседание Совета безопасности

    15 Июля 2022, 12:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Председатель Совета безопасности заслушал доклады первых руководителей государственных органов о ходе реализации Концепции строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

    По итогам заседания Главой государства дан ряд конкретных поручений по обеспечению качественной реализации мероприятий по совершенствованию военной организации государства.


    Фото: www.akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Акорда Безопасность Совбез РК
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