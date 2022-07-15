15 Июля 2022 12:46

Глава государства провел заседание Совета безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Председатель Совета безопасности заслушал доклады первых руководителей государственных органов о ходе реализации Концепции строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

По итогам заседания Главой государства дан ряд конкретных поручений по обеспечению качественной реализации мероприятий по совершенствованию военной организации государства.





















Фото: www.akorda.kz