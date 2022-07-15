15 Июля 2022 12:46
Глава государства провел заседание Совета безопасности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Председатель Совета безопасности заслушал доклады первых руководителей государственных органов о ходе реализации Концепции строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.
По итогам заседания Главой государства дан ряд конкретных поручений по обеспечению качественной реализации мероприятий по совершенствованию военной организации государства.
Фото: www.akorda.kz
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