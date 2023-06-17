Глава государства провел второе заседание Национального курултая

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Второе заседание Национального курултая, прошедшее в Туркестане, было посвящено теме «Әділетті Қазақстан – Адал азамат». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В первый день делегаты, собравшиеся со всех регионов страны, обсудили актуальные общественно-политические вопросы. Во второй день мероприятия, на пленарном заседании выступил Глава государства и озвучил ряд инициатив и предложений по дальнейшему развитию страны.

Президент в своей речи отметил, что прошел ровно год после первого заседания Национального курултая в Улытау, и за этот отрезок времени в стране проведена конституционная реформа, укрепившая фундамент государства и задавшая долгосрочный демократический вектор развития страны. Вместе с тем как он подчеркнул, построение Справедливого Казахстана – задача всего общества, а не только министров или акимов и нужно всем принимать в этом непосредственное участие. Для достижения этой цели недостаточно проведения политических и экономических реформ. Важно, чтобы произошла модернизация индивидуальных и общественных ценностей и моделей поведения человека, поменялось мировосприятие нашей нации. Без этого любые преобразования будут напрасны.

Как убежден Касым-Жомарт Токаев, в обществе должны быть превыше всего такие ключевые ценности как патриотизм, гуманность, культ знаний, профессионализм, бережливость, трудолюбие, трепетное отношение к своей земле и стране.

«Человека, олицетворяющего эти благородные качества, можно охарактеризовать одним глубоким словосочетанием – ответственный гражданин – «Адал азамат». Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане. Эти понятия тесно связаны между собой, одно невозможно без другого. Ответственность перед своей страной и семьей – это признак высоконравственной и зрелой личности. Человек, добросовестно работающий и получающий свой доход честным путем, достигнет подлинного успеха и будет всегда пользоваться заслуженным уважением в обществе. Великий Абай говорил, что приобретение богатства честным трудом является достойным занятием для поистине благородного человека. Человек чести никогда не поступит несправедливо. Справедливое общество утвердится только в том случае, если в каждой сфере на первом месте будет стоять ответственность и порядочность, будет жестко пресекаться коррупция и все решения будут приниматься, исходя из национальных интересов. Одним словом, истоки всех благих дел в обществе берут свое начало в идеалах ответственности, честности и верности долгу. Поэтому «Справедливый Казахстан» и «Ответственный гражданин» – это два взаимосвязанных понятия, которые всегда должны рассматриваться в качестве незыблемых опор нашей страны», – заявил Глава государства.

Далее Касым-Жомарт Токаев отметив необходимость проведения системной идеологической работы для укоренения новых ценностей и усиления общенациональной идентичности, обозначил конкретные направления этой работы. В числе приоритетов, усовершенствование государственной символики, укрепление исторического самосознания нации, всесторонняя популяризация нашего культурного наследия, воспитание подрастающего поколения, повышение эффективности информационной политики и развитие креативной индустрии, обеспечение качественного экспертно-аналитического сопровождения государственной политики, развитие приграничных районов, дальнейшее обновление государственного аппарата.

Модератором заседания выступил Государственный советник, заместитель председателя Национального курултая Ерлан Карин. В ходе мероприятия с докладами также выступили члены Национального курултая научный руководитель Центра исследований прикладной экономики, видный общественный деятель Жаксыбек Кулекеев, Қазақстанның Еңбек Ері, Вадим Басин, председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай, депутат Мажилиса Парламента Жулдыз Сулейменова, ректор Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова, заслуженный деятель Казахстана Азамат Сатыбалды.

Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая смотрите здесь.