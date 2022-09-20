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    Глава государства провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста

    20 Сентября 2022, 20:35

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Глава государства провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Борт № 1».

    Собеседники рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия между Казахстаном и МККК, а также обменялись мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня, в том числе по гуманитарной ситуации в Афганистане.

    Касым-Жомарт Токаев выразил признательность покидающему свой пост Петеру Мауреру за вклад в укрепление сотрудничества с нашей страной и плодотворную работу, которую он проделал за последние десять лет во главе организации.

    Петер Маурер поблагодарил Президента Казахстана за высокую оценку его деятельности.

    Руководитель МККК отметил важность реализуемых под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабных реформ в стране и его личный вклад в развитие сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста.

    Фото: t.me/bort_01
    ООН Президент Казахстана
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