Глава государства провел встречу с Президентом Европейского Совета

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На полях глобального саммита по продовольственной безопасности Глава государства встретился с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Стороны рассмотрели перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом, уделив особое внимание развитию политического диалога и расширению торгово-экономического сотрудничества.

Лидеры с удовлетворением отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года.

Касым-Жомарт Токаев рассказал Шарлю Мишелю об основных направлениях политических и экономических реформ в Казахстане.

Глава государства и Президент Европейского Совета договорились поддерживать регулярные контакты.

В завершение лидер Казахстана пригласил Шарля Мишеля посетить с визитом нашу страну.



Фото: akorda.kz

