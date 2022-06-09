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    Глава государства провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития

    9 Июня 2022, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, прибывшей в Казахстан для участия в 34-м заседании Совета иностранных инвесторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Собеседники обсудили перспективы реализации в нашей стране ряда инвестиционных проектов в сферах инфраструктуры, транзитных перевозок, декарбонизации экономики и финансового сектора. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития мировой экономики.

    Одиль Рено-Бассо поздравила Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума и отметила, что его результаты укрепят доверие иностранных инвесторов к нашей стране.

    Она также поделилась своим видением перспектив развития экономики и укрепления финансовой системы Казахстана.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда
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