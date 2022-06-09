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Глава государства провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития
9 Июня 2022 12:30

Глава государства провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, прибывшей в Казахстан для участия в 34-м заседании Совета иностранных инвесторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили перспективы реализации в нашей стране ряда инвестиционных проектов в сферах инфраструктуры, транзитных перевозок, декарбонизации экономики и финансового сектора. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития мировой экономики.

Одиль Рено-Бассо поздравила Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума и отметила, что его результаты укрепят доверие иностранных инвесторов к нашей стране.

Она также поделилась своим видением перспектив развития экономики и укрепления финансовой системы Казахстана.


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