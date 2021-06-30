Глава государства провел встречу с представителями деловых кругов Швейцарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Открывая мероприятие, Касым-Жомарт Токаев отметил успешное выступление национальной сборной Швейцарии на чемпионате Европы по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент подчеркнул, что Швейцарская Конфедерация является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Казахстана в Европе.

– Отношения между нашими странами основаны на дружбе и взаимном доверии. Сегодняшнюю встречу рассматриваю как конструктивное продолжение недавних переговоров с Президентом Швейцарии Ги Пармеланом. Мы договорились, что будем работать на укрепление наших торговых отношений, инвестиционного сотрудничества, во всех этих сферах мы достигли прогресса. За годы Независимости Казахстана Швейцария инвестировала в нашу экономику около 30 миллиардов долларов. Товарооборот наших стран даже в кризисный 2020 год составил 1,7 миллиарда долларов, – сказал Глава государства

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что сегодня в Казахстане действует более 400 предприятий с участием швейцарского капитала.

– Я считаю, что есть определенные достижения в наших отношениях и сотрудничестве. Вместе с тем есть и огромный потенциал дальнейшего его развития. Казахстан будет предпринимать все шаги, чтобы инвестиционный климат в нашей стране стал более комфортным для прямых инвестиций. Казахстанская экономика – крупнейшая в регионе. Наша цель заключается в том, чтобы сохранить лидирующую позицию. В то же время нам предстоит решить вопросы, связанные с диверсификацией экономики, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, в качестве приоритетных в Казахстане будут рассматриваться проекты, в том числе связанные с декарбонизацией экономики, зелеными технологиями, защитой окружающей среды и финансовой сферой.

В ходе встречи выступили президент компании Stadler Rail AG, сопредседатель казахстанско-швейцарского делового совета Петер Шпулер, генеральный директор Glencore International Айван Глазенберг, председатель правления концерна Roche Holding Кристоф Франц, глава инвестиционного подразделения Credit Suisse Switzerland Йенс Хаас, генеральный директор ABB Switzerland Роберт Ичнер, президент KS Genetics Филиппо Ломбарди, главный исполнительный директор INOKS Capital Набиль Абдул-Массих, президент Rey Group Кристиан Рей.



