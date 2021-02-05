Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Глава государства провел встречу с председателем правления компании «АрселорМиттал» Лакшми Миттал

    5 Февраля 2021, 18:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана был проинформирован об итогах деятельности компании «АрселорМиталл Темиртау» за 2020 год и планах на 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы модернизации производства, улучшения экологической ситуации, расширения линейки выпускаемой продукции.

    Глава государства отметил необходимость увеличения инвестиций в модернизацию и расширение производственных мощностей. Важной задачей должно стать освоение выпуска новых товаров для судостроения, автомобильной промышленности и электротехнического производства.


    Особое внимание участники беседы уделили планам компании по снижению выбросов в атмосферу, в том числе путем модернизации экологического оборудования на аглопроизводстве, конвертерах, коксохимическом производстве и ТЭЦ-2.

    Касым-Жомарт Токаев поручил минимизировать случаи производственного травматизма, исключить неравенство размеров заработной платы иностранных и отечественных работников компании.

    Во встрече, прошедшей в формате видеоконференцсвязи, приняли участие заместитель Премьер-министра Роман Скляр, заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов, аким Карагандинской области Женис Касымбек.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Промышленность Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    В Национальном банке объяснили решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,75%
    Четыре молочно-товарные фермы планируют построить в ЗКО
    Инвестпроекты на 1,9 трлн тенге реализуют в Западно-Казахстанской области
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве