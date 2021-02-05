Глава государства провел встречу с председателем правления компании «АрселорМиттал» Лакшми Миттал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана был проинформирован об итогах деятельности компании «АрселорМиталл Темиртау» за 2020 год и планах на 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы модернизации производства, улучшения экологической ситуации, расширения линейки выпускаемой продукции.

Глава государства отметил необходимость увеличения инвестиций в модернизацию и расширение производственных мощностей. Важной задачей должно стать освоение выпуска новых товаров для судостроения, автомобильной промышленности и электротехнического производства.





Особое внимание участники беседы уделили планам компании по снижению выбросов в атмосферу, в том числе путем модернизации экологического оборудования на аглопроизводстве, конвертерах, коксохимическом производстве и ТЭЦ-2.

Касым-Жомарт Токаев поручил минимизировать случаи производственного травматизма, исключить неравенство размеров заработной платы иностранных и отечественных работников компании.

Во встрече, прошедшей в формате видеоконференцсвязи, приняли участие заместитель Премьер-министра Роман Скляр, заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов, аким Карагандинской области Женис Касымбек.



