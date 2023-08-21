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    Глава государства провел встречу с Председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ

    21 Августа 2023, 17:02

    ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ – В беседе с Председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане уделят значительное внимание дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана подчеркнул, что в рамках двусторонней повестки придает большое значение развитию межпарламентских связей с Вьетнамом и предложил активизировать взаимные визиты представителей законодательных органов.

    Выонг Динь Хюэ поддержал предложение Касым-Жомарта Токаева по углублению отношений между парламентами.

    «Ваш визит в полной мере отражает чувство приверженности укреплению дружбы между нашими странами. Ваш визит знаменует собой важный шаг вперед и придает дополнительный импульс традиционному многогранному сотрудничеству между Вьетнамом и Казахстаном. Мы также осведомлены о Вашем богатом опыте в парламентской деятельности, что является полезным для укрепления сотрудничества между нашими законодательными органами», – подчеркнул Председатель Национального собрания Вьетнама.

    Напомним, Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. Глава государства также возложил цветы к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина. Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Акорда Видео Вьетнам
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