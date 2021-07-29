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    Глава государства провел встречу с делегацией университета Аризоны

    29 Июля 2021, 18:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев провел встречу с делегацией Университета Аризоны (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В рамках встречи с Главой государства обсуждены вопросы стратегического партнерства между Университетом Аризоны и отечественными вузами, научного и академического развития.

    Президент отметил, что глобализация оказывает возрастающее влияние на образовательную политику государств мира.

    «За последние двадцать лет наша страна активизировала международное сотрудничество в сфере высшего образования. Партнерские отношения между Казахстаном и США охватывают множество областей деятельности. Особенно важно сотрудничество в областях научных исследований и обмена студентов и преподавателей», – сказал Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев полагает, что расширение контактов с ведущими мировыми вузами позволит отечественным университетам увеличить академический и исследовательский потенциал. Он приветствовал инициативу Университета Аризона стать стратегическим партнером министерства образования и науки Республики Казахстан и содействовать повышению качества образования.

    На базе региональных вузов в сотрудничестве с американским университетом будут разработаны совместные образовательные программы в соответствии с международными стандартами.

    Представители Университета Аризоны посетили ряд казахстанских вузов, среди которых в качестве потенциального стратегического партнера рассматривается Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева.


    Автор:

    Президент Казахстана Образование Акорда США Сотрудничество
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